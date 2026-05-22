На Дне табунщика в Бурятии разыграют жеребчика

Завтра, 23 мая, в селе Ульдурга Еравнинского района пройдет большой праздник, посвящённый Году единства народов России. Гостей ждут ловля коня арканом, скоростное седлание, стрельба из лука на скаку, командное состязание и 14 скаковых заездов. Вход на мероприятие свободный, а его начало в 9 утра.

На закрытии праздника состоится благотворительный розыгрыш в поддержку участников СВО Мытыпова Алдара и Доржиева Тимура.

- Главный приз – жеребчик от СПК «Ульдурга». Также разыграют валуха, ягнёнка, мешки с отборным овсом, ячменём и пшеницей, ульдургинские буузы, денежные сертификаты, прицеп горбыля и сертификаты от магазинов, - сообщили в минсельхозе Бурятии.

