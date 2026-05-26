Расширенный список получателей Дальневосточной ипотеки

«Узнал от коллеги, что могу претендовать на Дальневосточную ипотеку, хотя я работаю водителем на оборонном предприятии. Насколько эта информация соответствует действительности?» Владимир Петрович, г. Улан-Удэ.

Ваш коллега прав. С 2026 года программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» со ставкой до 2% годовых стала доступна для многих жителей региона, и ваша профессия не является помехой.

Кто может получить дальневосточную ипотеку в 2026 году

С начала 2026 года круг участников расширили за счет многодетных семей, работников сферы образования и культуры. В апреле Правительство РФ добавило ещё несколько категорий:

● защитники приграничных территорий — граждане, участвовавшие в отражении вооруженного вторжения на территорию России и в пресечении провокаций на границе;

● медицинские работники государственных и муниципальных учреждений;

● работники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) — теперь все сотрудники, независимо от должности и возраста;

● участники СВО;

● участники программы «Гектар».

Кроме того, для многодетных семей сняли возрастные ограничения, если третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. Ранее родители должны были быть не старше 36 лет, теперь возраст перестал быть помехой.

Также теперь льготную ипотеку можно использовать для покупки готового (вторичного) жилья, но только в населенных пунктах, где практически нет новостроек. Лимит по кредиту — до 6 млн рублей, его могут увеличить до 9 млн рублей при покупке просторного жилья: вторичная квартира больше 60 кв. м. или новостройка свыше 64 кв. м.

Таким образом, если ваше оборонное предприятие находится на территории Дальневосточного федерального округа, а Бурятия входит в него, и работа является для вас основной, вы имеете полное право претендовать на Дальневосточную ипотеку.