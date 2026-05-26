У жителя Бурятии изъяли устройства для майнинга стоимостью 18,5 млн рублей

В поселке одного из районов республики сотрудники Бурятской таможни и УФСБ по РБ пресекли незаконную деятельность «майнинговой фермы». Люди систематически жаловались на круглосуточный шум и перепады напряжения. Организатором противоправной деятельности оказался 40-летний житель региона.

Во время оперативно-разыскных мероприятий специалисты изъяли 1266 «машин для майнинга» стоимостью порядка 18,5 млн руб. При их ввозе бюджет РФ недополучил обязательных таможенных платежей в сумме более 4 млн руб.

«Организатор дал признательные показания и принял на себя обязательство возместить причинённый бюджету РФ ущерб в полном объеме», - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

В отношении майнера завели уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершённое в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишения свободы до двух лет.

