Общество 26.05.2026 в 09:39

У жителя Бурятии изъяли устройства для майнинга стоимостью 18,5 млн рублей

Незаконную деятельность «майнинговой фермы» пресекли таможенники и ФСБ-шники
Текст: Карина Перова
Фото: Бурятская таможня

В поселке одного из районов республики сотрудники Бурятской таможни и УФСБ по РБ пресекли незаконную деятельность «майнинговой фермы». Люди систематически жаловались на круглосуточный шум и перепады напряжения. Организатором противоправной деятельности оказался 40-летний житель региона.

Во время оперативно-разыскных мероприятий специалисты изъяли 1266 «машин для майнинга» стоимостью порядка 18,5 млн руб. При их ввозе бюджет РФ недополучил обязательных таможенных платежей в сумме более 4 млн руб.

«Организатор дал признательные показания и принял на себя обязательство возместить причинённый бюджету РФ ущерб в полном объеме», - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

В отношении майнера завели уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершённое в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишения свободы до двух лет.

Ранее «Номер один» сообщал о майнинговой ферме в поселке Онохой Заиграевского района. Предприятие по добыче крипты доставляло жителям немало неудобств.

