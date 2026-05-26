Происшествия 26.05.2026 в 09:57

Во дворе Улан-Удэ иномарка сбила 12-летнего велосипедиста

Ребенок не получил серьезных травм
Текст: Елена Кокорина
25 мая около 17 часов в Улан-Удэ 34-летняя водитель автомобиля «Тойота РАВ-4» наехала на 12-летнего мальчика. Ребенок катался на велике во дворе дома.

- Женщина наехала на подростка следуя по дворовой территории на ул. Королева. В результате ДТП мальчик для осмотра был доставлен в травмпункт, но после оказания медицинской помощи отпущен домой, - сообщили в ГИБДД республики.

Фото: ГАИ РБ

