Грузовик в Бурятии сбил школьника на мотоцикле

Вчера вечером, 25 мая, в п. Николаевский Тарбагатайского района 15-летний водитель спортивного мотоцикла «Эндуро» пострадал от столкновения с грузовиком.

- На перекрестке он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Ниссан Дизель». В результате ДТП школьник с переломом бедра госпитализирован. Его 20-летний пассажир после осмотра и оказания помощи отпущен, - рассказали в полиции республики.

Как стало известно, спортивный мотоцикл подростку купил отец. В полиции отметили, что с начала года уже 13 несовершеннолетних в возрасте до 18 лет получили травмы в ДТП с участием мототехники.

- Уважаемые взрослые, со всей ответственностью отнестись к безопасности собственных детей и исключите любой доступ подростков к ключам от мототранспорта. Откажитесь от покупки мототехники до достижения ребенком совершеннолетия и получения водительских прав. Объясните детям, что дорога является зоной повышенной опасности, - предостерегли в ГАИ РБ.

