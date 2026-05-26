В Улан-Удэ вылетевшая на рельсы иномарка заблокировала движение на Шишковку

Сегодня в 7 часов утра в Улан-Удэ из-за вылетевшего на рельсы автомобиля закрывали движение трамваев с Элеватора на Шишковку.

Маршруты №1 и 2 следовали по кругу. Другие трамваи ходили без изменений.

Движение на Шишковку восстановили в 7:43.