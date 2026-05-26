На Арбате в Улан-Удэ начали укладывать щебень под новую гранитную плитку

В Улан-Удэ на Арбате начали укладывать щебень под новую гранитную плитку. Специалисты завершили прокладку ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций на южной стороне улицы.

Подрядчик засыпал котлованы и приступил к формированию основания для будущего покрытия. Щебень станет основанием для новой гранитной плитки.

«Этот слой важен для долговечности исторической улицы. Щебневая подушка будет выполнять роль армирующей основы и дренажной системы. Щебень – это фундамент уличной одежды. Именно он обеспечит ровность укладки гранитной плитки и предотвратит проседание грунта. Работы идут с механизированной трамбовкой, чтобы добиться максимальной плотности», — сказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Доржо Батоцыренов.

Как только щебневое основание пройдет контрольное уплотнение и проверку, начнется финишный этап – мощение гранитной плиткой.

«Пешеходная зона на обновленной стороне обещает стать не только красивее, но и значительно устойчивее к осадкам и перепадам температур», - заявили в мэрии.

