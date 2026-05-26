Общество 26.05.2026 в 10:21

На Арбате в Улан-Удэ начали укладывать щебень под новую гранитную плитку

Работы идут с механизированной трамбовкой
A- A+
Текст: Карина Перова
На Арбате в Улан-Удэ начали укладывать щебень под новую гранитную плитку
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ на Арбате начали укладывать щебень под новую гранитную плитку. Специалисты завершили прокладку ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций на южной стороне улицы.

Подрядчик засыпал котлованы и приступил к формированию основания для будущего покрытия. Щебень станет основанием для новой гранитной плитки.

«Этот слой важен для долговечности исторической улицы. Щебневая подушка будет выполнять роль армирующей основы и дренажной системы. Щебень – это фундамент уличной одежды. Именно он обеспечит ровность укладки гранитной плитки и предотвратит проседание грунта. Работы идут с механизированной трамбовкой, чтобы добиться максимальной плотности», — сказал начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Доржо Батоцыренов.

Как только щебневое основание пройдет контрольное уплотнение и проверку, начнется финишный этап – мощение гранитной плиткой.

«Пешеходная зона на обновленной стороне обещает стать не только красивее, но и значительно устойчивее к осадкам и перепадам температур», - заявили в мэрии.

Ранее «Номер один» сообщал, что за реконструкцией Арбата следят по камерам.

Теги
арбат благоустройство

Все новости

В Бурятии открыли первую супербыструю электрозаправочную станцию
26.05.2026 в 11:07
На севере Бурятии определят лучшего охотника на бакланов
26.05.2026 в 10:50
В Монголии запустили завод по производству гипсокартона
26.05.2026 в 10:38
Разработчик недр в Забайкалье пойман с поличным
26.05.2026 в 10:33
Грузовик в Бурятии сбил школьника на мотоцикле
26.05.2026 в 10:30
На Арбате в Улан-Удэ начали укладывать щебень под новую гранитную плитку
26.05.2026 в 10:21
В Бурятии лимит сверхурочной работы увеличат вдвое
26.05.2026 в 10:12
Житель Улан-Удэ пострадал от наезда погрузчика
26.05.2026 в 10:05
Книжная полка КРДВ: что важно узнать о Бурятии?
26.05.2026 в 10:01
Дуэт «Душа» из Бурятии выступил на шоу Андрея Малахова
26.05.2026 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Бурятии открыли первую супербыструю электрозаправочную станцию
Зарядить аккумулятор большинства электромобилей можно за 25 минут
26.05.2026 в 11:07
На севере Бурятии определят лучшего охотника на бакланов
Победителю вручат 30 тысяч рублей
26.05.2026 в 10:50
В Монголии запустили завод по производству гипсокартона
Он полностью удовлетворит внутренний спрос, что позволит стране отказаться от импорта
26.05.2026 в 10:38
Разработчик недр в Забайкалье пойман с поличным
За положительное заключение он просил до 300 тысяч рублей
26.05.2026 в 10:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru