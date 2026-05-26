26.05.2026 в 10:00
Дуэт «Душа» из Бурятии выступил на шоу Андрея Малахова
Недавно состоялась съемка передачи
Текст: Карина Перова
Еще одни творческие жители Бурятии приняли участие в съемках передачи «Песни от всей души» (12+) на телеканале «Россия-1».
Как сообщили в центре культуры и досуга Кяхтинского района, на шоу Андрея Малахова выступил дуэт «Душа» из села Большая Кудара – Людмила Сеченова и Николай Ведениктов.
Дата выпуска программы пока неизвестна.
Ранее «Номер один» сообщал, как на федеральном канале показали выступление Сергея Бураченкова из Баргузинского района.
