Общество 26.05.2026 в 10:01
Книжная полка КРДВ: что важно узнать о Бурятии?
Книги, которые помогут понять душу, историю и силу республики
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился подборкой книг, которые помогут понять душу, историю и силу этого удивительного региона. От тибетской медицины до суровой правды XII века ‒ сохраняйте список для вдумчивого чтения.
Приятного чтения! Эти книги ‒ не просто тексты, а ключ к пониманию перекрёстка цивилизаций, духа предков и природы, которая лечит.
«Атлас тибетской медицины» (16+) ‒ уникальное издание учёных ИМБТ СО РАН
Легендарные иллюстрации к трактату «Голубой берилл» ‒ буддизм, медицина и культура Тибета, Монголии и Бурятии под одной обложкой.
«Я и моя Бурятия» (0+)
Первый детский атлас-путешествие на русском и бурятском языках. Природа, история и традиции ‒ всё, чтобы влюбить в республику с малых лет.
«Наследие семейской старины» (12+) В.Н. и Н.П. Черных
Как старообрядцы более 260 лет назад превратили каменистую землю за Байкалом в цветущие агроландшафты? Книга о труде, традициях и влиянии семейских на развитие Сибири.
«Буряад юртэмсэ» (Вселенная бурята) (12+)
Иллюстрированная энциклопедия быта и обычаев: пять видов скота, бережное отношение к природе, устои, передаваемые веками. Для всех, кто интересуется этнографией.
«Храмы Бурятии» (12+)
36 объектов под охраной государства: православные и древнеправославные храмы, дацаны и даже синагога. Прекрасная полиграфия и фото Сергея Конечных и Вячеслава Урбазаева.
«Бурятские летописи» (16+)
Уникальное явление ‒ самобытная историко-литературная традиция на стыке монгольского влияния и местного духа. Поможет закрыть «белые пятна» в истории региона.
«История Бурятии с древнейших времён до современности» (16+)
Фундаментальный 400-страничный труд от охотников-собирателей до диалога Запада и Востока. Достоверно, но доступно.
«Зерцало Мудрости» Ц. Галшиев (16+)
Философские наставления, этические принципы, гармония с природой и уважение к старшим. Проводник в духовный код бурятского народа.
«Жестокий век» Исай Калашников (16+)
Монументальный роман о становлении могущественного правителя в монгольских степях XII века. Кровь, предательство, рабство и сила воли. Автор ‒ бурятский писатель, изучавший древние манускрипты. Книга, ставшая визитной карточкой Бурятии.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
