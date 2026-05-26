Общество 26.05.2026 в 10:01

Книжная полка КРДВ: что важно узнать о Бурятии?

Книги, которые помогут понять душу, историю и силу республики
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился подборкой книг, которые помогут понять душу, историю и силу этого удивительного региона. От тибетской медицины до суровой правды XII века ‒ сохраняйте список для вдумчивого чтения.

«Атлас тибетской медицины» (16+) ‒ уникальное издание учёных ИМБТ СО РАН


Легендарные иллюстрации к трактату «Голубой берилл» ‒ буддизм, медицина и культура Тибета, Монголии и Бурятии под одной обложкой.

«Я и моя Бурятия» (0+)


Первый детский атлас-путешествие на русском и бурятском языках. Природа, история и традиции ‒ всё, чтобы влюбить в республику с малых лет.

«Наследие семейской старины» (12+) В.Н. и Н.П. Черных


Как старообрядцы более 260 лет назад превратили каменистую землю за Байкалом в цветущие агроландшафты? Книга о труде, традициях и влиянии семейских на развитие Сибири.

«Буряад юртэмсэ» (Вселенная бурята) (12+)


Иллюстрированная энциклопедия быта и обычаев: пять видов скота, бережное отношение к природе, устои, передаваемые веками. Для всех, кто интересуется этнографией.

«Храмы Бурятии» (12+)


36 объектов под охраной государства: православные и древнеправославные храмы, дацаны и даже синагога. Прекрасная полиграфия и фото Сергея Конечных и Вячеслава Урбазаева.

«Бурятские летописи» (16+)


Уникальное явление ‒ самобытная историко-литературная традиция на стыке монгольского влияния и местного духа. Поможет закрыть «белые пятна» в истории региона.

«История Бурятии с древнейших времён до современности» (16+)


Фундаментальный 400-страничный труд от охотников-собирателей до диалога Запада и Востока. Достоверно, но доступно.

«Зерцало Мудрости» Ц. Галшиев (16+)


Философские наставления, этические принципы, гармония с природой и уважение к старшим. Проводник в духовный код бурятского народа.

«Жестокий век» Исай Калашников (16+)


Монументальный роман о становлении могущественного правителя в монгольских степях XII века. Кровь, предательство, рабство и сила воли. Автор ‒ бурятский писатель, изучавший древние манускрипты. Книга, ставшая визитной карточкой Бурятии.

Приятного чтения! Эти книги ‒ не просто тексты, а ключ к пониманию перекрёстка цивилизаций, духа предков и природы, которая лечит.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
