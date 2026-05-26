В Бурятии в лесу задержали вооруженного мужчину

В Прибайкальском районе в ходе рейда сотрудники Росгвардии вместе с инспекторами Бурприроднадзора обнаружили в лесу мужчину с огнестрельным оружием неустановленной марки. 38-летнего жителя соседнего района обезоружили и доставили для разбирательства в полицию.

Гладкоствольное оружие, 16 калибра, а также патроны к нему оказались без разрешительных документов.

- Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу, а материалы в полицию для принятия правового решения. В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ за незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов, - сообщили в Росгвардии республики.

