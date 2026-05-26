Общество 26.05.2026 в 10:12

В Бурятии лимит сверхурочной работы увеличат вдвое

Закон вступит в силу с 1 сентября
Текст: Иван Иванов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий максимальный лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, продолжительность сверхурочной работы по-прежнему не должна превышать четырех часов в день и 120 часов в год. Как сообщают "Ведомости", при этом лимит может быть увеличен до 240 часов, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, распространяющимся на работодателя.

Документ также устанавливает категории работников, для которых сверхурочная работа свыше 120 часов в год запрещена. В их число вошли сотрудники государственных и муниципальных учреждений, чья продолжительность работы превышает четверть нормы рабочего времени, а также работники с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4. Для работников пенсионного возраста и сотрудников с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 привлечение к сверхурочной работе более 120 часов в год допускается только с их письменного согласия и при соблюдении дополнительных условий.

Закон также закрепляет повышенную оплату переработок: первые 120 часов сверхурочной работы должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, а начиная со 121 часа – не менее чем в двойном. Документ вступит в силу с 1 сентября. 

Ранее руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР Олег Соколов сообщил «Ведомостям», что потребность в гибкой рабочей силе при расширении производства может быть удовлетворена благодаря закону об увеличении максимальной длительности сверхурочных.

Фото: нейросеть

