Общество 26.05.2026 в 09:00

Гороскоп для жителей Бурятии на 26 мая 2026 года

Астрологические советы для всех знаков зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 26 мая 2026 года

Овен

Сегодня важно проявить терпение и не спешить. Энергию лучше направить на рутинные дела, а не на напор. Вечер - отличное время для отдыха и восстановления сил.

 

Телец

Чувство стабильности и контроля будет с вами. Практичность поможет решить сложные задачи. На работе можно проявить инициативу, но избегайте лишних трат. Вечер проведите дома, в уютной обстановке.

 

Близнецы

День насыщен встречами и новой информацией. Есть риск распылить силы — выберите два главных дела и сосредоточьтесь на них. Ваше обаяние поможет в общении. Вечером пройдитесь немного пешком для разгрузки.

 

Рак

Наведите порядок в пространстве - это вернёт чувство контроля. В работе лучше быть наблюдателем, не вмешиваться в споры. Вечер проведите с близкими или за хобби.

 

Лев

Будьте гибче: планы могут поменяться, но это к лучшему. Ваша уверенность вдохновит других. Осторожнее с критикой — слова сегодня имеют вес. Вечер принесёт приятные новости.

 

Дева

Идеальный день для анализа и планирования. Внимательность к деталям поможет заметить новые возможности. Не забывайте отдыхать. 

 

Весы

Ищите баланс между личными желаниями и работой. Не давайте невыполнимых обещаний. День хорош для учёбы и общения с интересными людьми. Вечер проведите в спокойной атмосфере.

 

Скорпион

Интуиция на высоте — используйте это для переговоров и решения конфликтов. Прямота поможет достичь целей. Во второй половине дня возможны приятные финансовые новости. Вечером просто показана физическая активность.

 

Стрелец

Оптимизм и энергия возвращаются. Рутинные дела пойдут быстрее, если добавить креатива. Хорошее время для новых идей и проектов. Вечер — повод для маленького сюрприза.

 

Козерог

Нужна дисциплина и хладнокровие. Возможно, придётся исправлять чужие ошибки и люди это оценят. Не забывайте о перерывах. Вечер проведите дома, отключившись от работы.

 

Водолей

Время для нестандартных решений и экспериментов. Укрепляйте дружеские связи, будьте открыты к критике. Вечер подходит для планирования отпуска или крупной покупки.

 

Рыбы

Не спешите, чтобы не растратить силы впустую. День подходит для размышлений и подведения итогов месяца. В финансах опирайтесь на логику. Вечер проведите в кругу семьи или с книгой.



Теги
гороскоп

Все новости

В Бурятии в лесу задержали вооруженного мужчину
26.05.2026 в 09:41
У жителя Бурятии изъяли устройства для майнинга стоимостью 18,5 млн рублей
26.05.2026 в 09:39
В Улан-Удэ вылетевшая на рельсы иномарка заблокировала движение на Шишковку
26.05.2026 в 09:24
Жительницу Бурятии поздравили с рождением десятого ребенка
26.05.2026 в 09:14
Гороскоп для жителей Бурятии на 26 мая 2026 года
26.05.2026 в 09:00
Расширенный список получателей Дальневосточной ипотеки
26.05.2026 в 09:00
Зурхай на вторник, 26 мая
26.05.2026 в 06:02
Семья из Бурятии выиграла суд у золотодобытчиков
26.05.2026 в 06:00
В центре Улан-Удэ водитель выбил два зуба пассажиру иномарки из-за места на парковке
25.05.2026 в 19:00
Парламентарии Бурятии выразили соболезнование жителям Старобельска
25.05.2026 в 17:57
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Бурятии в лесу задержали вооруженного мужчину
Изъяв оружие, его доставили в полицию
26.05.2026 в 09:41
У жителя Бурятии изъяли устройства для майнинга стоимостью 18,5 млн рублей
Незаконную деятельность «майнинговой фермы» пресекли таможенники и ФСБ-шники
26.05.2026 в 09:39
Жительницу Бурятии поздравили с рождением десятого ребенка
Малышку назвали Верой
26.05.2026 в 09:14
Расширенный список получателей Дальневосточной ипотеки
Кто может претендовать с 2026 года
26.05.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru