Общество 26.05.2026 в 09:14

Жительницу Бурятии поздравили с рождением десятого ребенка

Малышку назвали Верой
Текст: Карина Перова
Фото: Республиканский перинатальный центр

Жительница Муйского района Бурятии стала «Матерью-героиней». Елена Березовская родила десятого ребенка – девочку весом 3 100 г.

Накануне женщину поздравили в Республиканском перинатальном центре. Памятные подарки ей вручили зампред правительства региона, министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова, зампред Консультативного совета отцов при главе РБ Иван Козырев и главный врач РПЦ Эдуард Афанасьев.

Малышку назвали Верой. В семье Березовских теперь 10 детей: пять мальчиков и пять девочек. Старшему сыну – 22 года, он работает машинистом поезда. Второму сыну – 19 лет, сейчас он служит в армии срочником. Остальные ребята – школьники.

