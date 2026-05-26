В Монголии запустили завод по производству гипсокартона

Компания "Эко драйвал" группы "Нью прогресс" ввела в Монголии в эксплуатацию завод "Альфа" по производству экологичного гипсокартона в сомоне Сэргэлэн аймака Тув. Об этом сообщает информационный портал «Монцамэ».

Ежегодно Монголия импортирует гипсокартон на сумму около 100 млрд тугриков. Новый завод позволит полностью удовлетворить внутренний спрос и сохранить эти средства внутри страны.

Президент У.Хурэлсух присутствовал на церемонии открытия завода и пожелал успехов компании и группе. Глава государства также призвал предприятия и граждан, работающих в строительном секторе, отдавать предпочтение отечественной продукции.

Сообщается, что с вводом завода в эксплуатацию более 100 местных жителей получили постоянные рабочие места.

В 2023 году Монголия импортировала 8,8 млн кв. м гипсокартона, а к 2025 году этот показатель увеличился более чем вдвое, достигнув до 18,5 млн кв. м. Отраслевое министерство поставило цель развивать отечественное производство не только как импортозамещающее, но и как экспортно-ориентированное, высокодоходное и соответствующее международным стандартам.

