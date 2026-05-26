Общество 26.05.2026 в 10:50

На севере Бурятии определят лучшего охотника на бакланов

Победителю вручат 30 тысяч рублей
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии объявили конкурс среди охотников на наибольшее количество добытых особей большого баклана. Его проводят с целью снижения численности птиц до экологически безопасного уровня и минимизации негативного воздействия на природные ресурсы.

Конкурс состоится с 25 мая по 16 июня. К нему допускаются участники, имеющие действующее разрешение на добычу большого баклана, охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Учет добычи осуществляется посредством предъявления парных конечностей – лапок баклана от каждой особи.

Победители получат: за первое место – 30 тысяч рублей, за второе – 20 тыс., за третье – 10 тыс.

Результаты конкурса опубликуют на официальном сайте организатора https://nordbaikal.gosuslugi.ru/.

Напомним, в Бурятии открыли официальную охоту на бакланов. Весной этих птиц можно отстреливать с 1 мая по 16 июня. А в летне-осенний период – со второй субботы августа до отлета птиц.

