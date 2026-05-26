Разработчик недр в Забайкалье пойман с поличным

В Чите арестовали руководителя геологической организации, который два года превращал служебные полномочия в источник дохода. Как сообщает портал ZAB.RU, за положительные заключения по разработке недр он брал от 200 до 300 тысяч рублей с каждой компании.

Руководитель обладал правом подписывать экспертные заключения на проекты геологического изучения недр. Так, в 2025 году он получил 200 тысяч рублей от генерального директора добывающей компании за ускоренную выдачу положительного заключения на проекты в Карымском районе.

Для придания убедительности документам в них вносились фиктивные сведения о якобы выполненных ранее работах. Благодаря этой схеме недропользователи получали нужные документы, а геолог — деньги. С 2023 по 2025 год к фигуранту обратились не менее 10 недропользователей. Стоимость заключения составляла фиксированную сумму — от 200 до 300 тысяч рублей. Арест взяточника в Чите проводился при поддержке Росгвардии. Один из взяткодателей был задержан полицейскими в Благовещенске и доставлен в Читу.

В ходе обысков было изъято более 6 миллионов рублей наличными, компьютеры и служебные документы, которые, по версии следствия, были добыты преступным путем. Возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся получения и дачи взятки в особо крупном размере. Оба фигуранта находятся под арестом, ведется поиск остальных участников схемы.

