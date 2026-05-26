Общество 26.05.2026 в 10:33

Разработчик недр в Забайкалье пойман с поличным

За положительное заключение он просил до 300 тысяч рублей
A- A+
Текст: Иван Иванов
Разработчик недр в Забайкалье пойман с поличным

В Чите арестовали руководителя геологической организации, который два года превращал служебные полномочия в источник дохода. Как сообщает портал ZAB.RU, за положительные заключения по разработке недр он брал от 200 до 300 тысяч рублей с каждой компании.

Руководитель обладал правом подписывать экспертные заключения на проекты геологического изучения недр. Так, в 2025 году он получил 200 тысяч рублей от генерального директора добывающей компании за ускоренную выдачу положительного заключения на проекты в Карымском районе.

Для придания убедительности документам в них вносились фиктивные сведения о якобы выполненных ранее работах. Благодаря этой схеме недропользователи получали нужные документы, а геолог — деньги. С 2023 по 2025 год к фигуранту обратились не менее 10 недропользователей. Стоимость заключения составляла фиксированную сумму — от 200 до 300 тысяч рублей. Арест взяточника в Чите проводился при поддержке Росгвардии. Один из взяткодателей был задержан полицейскими в Благовещенске и доставлен в Читу.

В ходе обысков было изъято более 6 миллионов рублей наличными, компьютеры и служебные документы, которые, по версии следствия, были добыты преступным путем. Возбуждены уголовные дела по статьям, касающимся получения и дачи взятки в особо крупном размере. Оба фигуранта находятся под арестом, ведется поиск остальных участников схемы.

Фото: Номер один

Все новости

В Бурятии открыли первую супербыструю электрозаправочную станцию
26.05.2026 в 11:07
На севере Бурятии определят лучшего охотника на бакланов
26.05.2026 в 10:50
В Монголии запустили завод по производству гипсокартона
26.05.2026 в 10:38
Разработчик недр в Забайкалье пойман с поличным
26.05.2026 в 10:33
Грузовик в Бурятии сбил школьника на мотоцикле
26.05.2026 в 10:30
На Арбате в Улан-Удэ начали укладывать щебень под новую гранитную плитку
26.05.2026 в 10:21
В Бурятии лимит сверхурочной работы увеличат вдвое
26.05.2026 в 10:12
Житель Улан-Удэ пострадал от наезда погрузчика
26.05.2026 в 10:05
Книжная полка КРДВ: что важно узнать о Бурятии?
26.05.2026 в 10:01
Дуэт «Душа» из Бурятии выступил на шоу Андрея Малахова
26.05.2026 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Бурятии открыли первую супербыструю электрозаправочную станцию
Зарядить аккумулятор большинства электромобилей можно за 25 минут
26.05.2026 в 11:07
На севере Бурятии определят лучшего охотника на бакланов
Победителю вручат 30 тысяч рублей
26.05.2026 в 10:50
В Монголии запустили завод по производству гипсокартона
Он полностью удовлетворит внутренний спрос, что позволит стране отказаться от импорта
26.05.2026 в 10:38
На Арбате в Улан-Удэ начали укладывать щебень под новую гранитную плитку
Работы идут с механизированной трамбовкой
26.05.2026 в 10:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru