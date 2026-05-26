Общество 26.05.2026 в 11:07

В Бурятии открыли первую супербыструю электрозаправочную станцию

Зарядить аккумулятор большинства электромобилей можно за 25 минут
Текст: Карина Перова
Фото: минтранс Бурятии

В селе Мухоршибирь в Бурятии рядом со зданием администрации района открыли супербыструю электрозаправочную станцию мощностью 150 кВт. Как сообщили в минтрансе республики, объект позволяет восполнить заряд аккумулятора большинства электромобилей за 25 минут. Для сравнения, использование медленных аналогов занимает от 7 до 9 часов.

Проект реализован при государственной поддержке. Выбор места для установки обусловлен выгодным географическим положением: Мухоршибирь находится на пересечении дорог федерального и регионального значения.

Теперь в республике функционирует 21 ЭЗС, из которых 1 супербыстрая, 5 являются средне-быстрыми, а 15 – медленными. Ранее в регионе работали только две станции в Кабанском районе (селе Тресково и городе Бабушкин). Кроме того, в планах на 2026 год подключение еще 5 современных станций в Улан-Удэ.

«На основании Решения Минпромторга России от 30.07.2025 № 25-68767-02154-Р для российских организаций предусмотрена программа субсидирования: компенсируется 60% затрат на приобретение быстрых электрозарядных станций постоянного тока и их технологическое присоединение к сетям», - добавили в минтрансе Бурятии.

По данным ГИБДД МВД по Бурятии, в регионе официально зарегистрировано 407 электромобилей. Количество гибридных автомобилей превышает 6 тысяч единиц.

