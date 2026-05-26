Жительница Бурятии лишилась всей техники после визита сестры

В полицию Иволгинского района обратилась местная жительница с заявлением о краже личного имущества. Женщина сообщила, что из её квартиры пропал системный блок, монитор, все комплектующие, а также мобильный телефон.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что накануне у нее в гостях были её родная сестра с сожителем. Компания совместно распивала спиртные напитки. После того как хозяйка квартиры легла отдыхать, гости покинули жилище, однако совсем не с пустыми руками. Проснувшись, женщина обнаружила пропажу компьютера и телефона.

- 37-летнюю ранее судимую сестру доставили в отделение. На допросе она пояснила, что в какой-то момент застолья решила украсть компьютер, правда чётко объяснить мотивы своего поступка не смогла. Похищенная техника была изъята и возвращена ее владелице. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

