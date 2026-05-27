Изучение бурятского языка в школе

«Когда ребёнок пошёл в начальную школу, мы написали заявление с отказом от изучения бурятского языка, но администрация школы настаивает, что мы должны изучать язык. Законно ли это?» Бутидма, г. Улан-Удэ.

Ваша позиция обоснована. Изучение бурятского языка — это право, а не обязанность. Согласно статье 14 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании», свободный выбор языка образования осуществляется по заявлениям родителей. А статья 26 Конституции РФ гарантирует право на свободный выбор языка обучения. Администрация школы не может принуждать к изучению бурятского языка.

Повторно подайте письменное заявление на имя директора с отказом от изучения бурятского языка и, при желании, с выбором русского языка как родного. Если школа проигнорирует заявление или откажет, обращайтесь с жалобой в Комитет по образованию г. Улан-Удэ (ул. Советская, 23), в прокуратуру или в Рособрнадзор. За нарушение прав обучающихся предусмотрена административная ответственность (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).

Решение о том, изучать ли ребёнку бурятский язык, остаётся за вами — закон на вашей стороне.

Фото: Номер один