Мэрия Улан-Удэ передала багги для бойцов на СВО

Мэрия Улан-Удэ продолжает поддерживать наших бойцов, находящихся в зоне СВО. Военнослужащим регулярно направляют необходимую технику и средства. Об очередной помощи военным сообщил мэр города Игорь Шутенков на своей странице «Вконтакте».





«Недавно поступило предложение закупить автомобиль «Нива» и на ее базе сделать багги. Мы оперативно приобрели машину и передали в руки мастеров. Багги на базе «Нивы» – это не просто техника, это настоящая рабочая лошадка, которая обладает высокой проходимостью и манёвренностью. Она сможет быстро доставлять боеприпасы и эвакуировать раненых, что особенно важно в условиях боевых действий», - рассказал градоначальник.





В ближайшие дни багги будет передан 135-й бригаде, где её протестируют в боевых условиях.«Мастера ждут обратную связь от ребят, чтобы понять, что ещё необходимо доработать. Мы планируем закупить еще несколько автомобилей, чтобы собрать багги и для других наших бригад», - отметил Игорь Шутенков.