Общество 27.05.2026 в 10:02
Мэрия Улан-Удэ передала багги для бойцов на СВО
В ближайшее время на фронт передадут еще несколько таких машин
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ продолжает поддерживать наших бойцов, находящихся в зоне СВО. Военнослужащим регулярно направляют необходимую технику и средства. Об очередной помощи военным сообщил мэр города Игорь Шутенков на своей странице «Вконтакте».
«Недавно поступило предложение закупить автомобиль «Нива» и на ее базе сделать багги. Мы оперативно приобрели машину и передали в руки мастеров. Багги на базе «Нивы» – это не просто техника, это настоящая рабочая лошадка, которая обладает высокой проходимостью и манёвренностью. Она сможет быстро доставлять боеприпасы и эвакуировать раненых, что особенно важно в условиях боевых действий», - рассказал градоначальник.
В ближайшие дни багги будет передан 135-й бригаде, где её протестируют в боевых условиях.
«Мастера ждут обратную связь от ребят, чтобы понять, что ещё необходимо доработать. Мы планируем закупить еще несколько автомобилей, чтобы собрать багги и для других наших бригад», - отметил Игорь Шутенков.
