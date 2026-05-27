Общество 27.05.2026 в 10:02

Мэрия Улан-Удэ передала багги для бойцов на СВО

В ближайшее время на фронт передадут еще несколько таких машин
Текст: Андрей Константинов
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэрия Улан-Удэ продолжает поддерживать наших бойцов, находящихся в зоне СВО. Военнослужащим регулярно направляют необходимую технику и средства. Об очередной помощи военным сообщил мэр города Игорь Шутенков на своей странице «Вконтакте». 


«Недавно поступило предложение закупить автомобиль «Нива» и на ее базе сделать багги. Мы оперативно приобрели машину и передали в руки мастеров. Багги на базе «Нивы» – это не просто техника, это настоящая рабочая лошадка, которая обладает высокой проходимостью и манёвренностью. Она сможет быстро доставлять боеприпасы и эвакуировать раненых, что особенно важно в условиях боевых действий», - рассказал градоначальник.


В ближайшие дни багги будет передан 135-й бригаде, где её протестируют в боевых условиях. 

«Мастера ждут обратную связь от ребят, чтобы понять, что ещё необходимо доработать. Мы планируем закупить еще несколько автомобилей, чтобы собрать багги и для других наших бригад», - отметил Игорь Шутенков.
