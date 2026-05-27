Общество 27.05.2026 в 09:47

Он горел на работе, сжигая себя

В Бурятии скончался известный журналист Сергей Березин
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Он горел на работе, сжигая себя
Искренне соболезную родным и близким по поводу скоропостижной кончины нашего коллеги, друга и очень талантливого журналиста Сергея Березина. В республике Сергей начинал свою карьеру журналиста в газете «Молодежь Бурятии», став популярным автором. Его журналистские расследования имели широкий резонанс по всей республике, властные структуры, порой, болезненно реагировали на его справедливые публикации, а мне, как редактору, было бесценно работать рядом с таким профессионалом, вычитывая первым его материалы до публикации.
 
В редакции тех лет царила особая товарищеская атмосфера, как в дружной семье. Сергея мы уважали, ценили, учились у него, несмотря на то, что были старше и опытнее его – у Сергея было чему поучиться.

Я не помню, чтобы он с кем-то конфликтовал из нас. Всегда с позитивным настроением, он был уважительным и ценил больше всего дружбу в нашем небольшом коллективе.

Не все было однозначным в его жизни. Многие с трудом преодолевали трудности тех суровых лет, и он не был исключением. Надрывались психика, здоровье, многие начинали поиски своего места в политтехнологиях, в новых изданиях. Все это не могло не сказаться на здоровье, которое он не берег. Горел на работе, сжигая себя по капле…

Сегодня без творчества Сергея Березина невозможно представить ни историю газеты «Молодежь Бурятии», ни истории журналистики всей республики, ни моей жизни. Память о нем всегда будет в наших сердцах.
 
Александр Дружинин, главный редактор газеты «Молодежь Бурятии» второй половины 80-х – начала «нулевых».
 
Церемония прощания пройдет в ритуальном зале 28 мая по адресу: Борсоева, 1а, Большой зал с 11:00 до 12:00.

Все новости

В Улан-Удэ 11-летний велосипедист столкнулся с иномаркой
27.05.2026 в 10:07
За сутки в лесах Бурятии возникло три новых пожара
27.05.2026 в 10:05
Мэрия Улан-Удэ передала багги для бойцов на СВО
27.05.2026 в 10:02
Монголы берутся за ножи
27.05.2026 в 09:50
Он горел на работе, сжигая себя
27.05.2026 в 09:47
Мошенники заставили студентку из Улан-Удэ дважды заплатить за один телефон
27.05.2026 в 09:40
В Чите военнослужащий попытался изнасиловать девушку в подъезде
27.05.2026 в 09:39
В сквере «Зодчий» в Улан-Удэ испортили лавочку
27.05.2026 в 09:28
Изучение бурятского языка в школе
27.05.2026 в 09:00
Зурхай на среду, 27 мая
27.05.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
Мэрия Улан-Удэ передала багги для бойцов на СВО
В ближайшее время на фронт передадут еще несколько таких машин
27.05.2026 в 10:02
Мошенники заставили студентку из Улан-Удэ дважды заплатить за один телефон
17-летняя девушка потеряла 70 тысяч рублей
27.05.2026 в 09:40
В Чите военнослужащий попытался изнасиловать девушку в подъезде
Сбежавший с фронта дезертир пустился во все тяжкие
27.05.2026 в 09:39
В сквере «Зодчий» в Улан-Удэ испортили лавочку
На место выезжала бригада Октябрьского района
27.05.2026 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru