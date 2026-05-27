Он горел на работе, сжигая себя

Искренне соболезную родным и близким по поводу скоропостижной кончины нашего коллеги, друга и очень талантливого журналиста Сергея Березина. В республике Сергей начинал свою карьеру журналиста в газете «Молодежь Бурятии», став популярным автором. Его журналистские расследования имели широкий резонанс по всей республике, властные структуры, порой, болезненно реагировали на его справедливые публикации, а мне, как редактору, было бесценно работать рядом с таким профессионалом, вычитывая первым его материалы до публикации.В редакции тех лет царила особая товарищеская атмосфера, как в дружной семье. Сергея мы уважали, ценили, учились у него, несмотря на то, что были старше и опытнее его – у Сергея было чему поучиться.Я не помню, чтобы он с кем-то конфликтовал из нас. Всегда с позитивным настроением, он был уважительным и ценил больше всего дружбу в нашем небольшом коллективе.Не все было однозначным в его жизни. Многие с трудом преодолевали трудности тех суровых лет, и он не был исключением. Надрывались психика, здоровье, многие начинали поиски своего места в политтехнологиях, в новых изданиях. Все это не могло не сказаться на здоровье, которое он не берег. Горел на работе, сжигая себя по капле…Сегодня без творчества Сергея Березина невозможно представить ни историю газеты «Молодежь Бурятии», ни истории журналистики всей республики, ни моей жизни. Память о нем всегда будет в наших сердцах.