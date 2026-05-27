Общество 27.05.2026 в 09:40

Мошенники заставили студентку из Улан-Удэ дважды заплатить за один телефон

17-летняя девушка потеряла 70 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ зафиксирован очередной случай мошенничества, жертвой которого стала 17-летняя студентка. Девушка нашла в соцсети объявление о продаже смартфона за 35 тысяч рублей и после переписки с продавцом ей предложили оформить доставку, но потребовали полную предоплату.

Девушка перевела деньги на указанный счёт, однако на следующий день ей пришло сообщение от курьерской службы

- Ее убедили в техническом сбое, попросили оформить возврат товара и дополнительно перевести ещё 35 тысяч рублей. Девушка снова отправила деньги по номеру телефона. Сразу после этого злоумышленник удалил переписку и заблокировал её. Общий ущерб составил 70 тысяч рублей, рассказали в полиции республики.

Фото: нейросеть

