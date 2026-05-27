Происшествия 27.05.2026 в 10:07

В Улан-Удэ 11-летний велосипедист столкнулся с иномаркой

У ребенка не сработали тормоза
Текст: Карина Перова
Фото: ГАИ Бурятии

Вчера на дорогах Бурятии случилось 35 аварий с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

Днем в Улан-Удэ в ДТП угодил 11-летний мальчик на велосипеде «Стелс». Он следовал по улице Спартака в сторону улицы Терешковой. У него не сработали тормоза, из-за чего велосипедист вылетел на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем «Форд Фокус».

Ребенка с травмами для осмотра доставили в медицинское учреждение, заключили в ГАИ республики.

