В Улан-Удэ 11-летний велосипедист столкнулся с иномаркой

Вчера на дорогах Бурятии случилось 35 аварий с механическими повреждениями, в том числе с пострадавшими.

Днем в Улан-Удэ в ДТП угодил 11-летний мальчик на велосипеде «Стелс». Он следовал по улице Спартака в сторону улицы Терешковой. У него не сработали тормоза, из-за чего велосипедист вылетел на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем «Форд Фокус».

Ребенка с травмами для осмотра доставили в медицинское учреждение, заключили в ГАИ республики.