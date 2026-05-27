Происшествия 27.05.2026 в 10:18
В Бурятии мотоциклист без прав получил тяжелые травмы головы
Молодой человек был без шлема
Текст: Карина Перова
Накануне в селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии 20-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» не справился с управлением, из-за чего «железный конь» опрокинулся.
Выяснилось, что молодой человек не имеет права управления ТС. Также он был без мотошлема. Юношу госпитализировали с тяжелыми травмами головы.
Вчера инспекторы ДПС выявили 347 нарушения ПДД, в том числе задержали и отстранили от права управления ТС 18 пьяных водителей.