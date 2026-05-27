Происшествия 27.05.2026 в 10:05

За сутки в лесах Бурятии возникло три новых пожара

Один потушили, а два еще находятся в работе
Текст: Елена Кокорина
О лесопожарной обстановке в Бурятии сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. За прошедшие сутки в лесах было обнаружено три пожара в Баунтовском и Тарбагатайском районах. Причина возникновения – неосторожное обращение с огнём.

- Утром 27 мая возгорание в Тарбагатайском районе ликвидировано на площади 0,23 га. На тушении работали 14 человек и четыре единицы техники. Еще действуют два пожара в Баунтовском районе на площади 7 гектаров. Для борьбы с огнём туда направлено 11 сотрудников авиалесоохраны из Хоринского района. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет, - подчеркнули в РАЛХ.

Напоминаем, что на территории всех 37 лесничеств действует особый противопожарный режим, поэтому использование открытого огня запрещено, а находиться в лесу можно только в специально отведённых местах. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

Также за достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение - 10 тысяч рублей. Горячая линия лесной охраны 20-44-44.

Фото: скриншот видео РАЛХ

