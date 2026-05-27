В Чите военнослужащий попытался изнасиловать девушку в подъезде

Как сообщает портал «Chita.ru», Читинский гарнизонный военный суд 26 мая приговорил военнослужащего к 12 годам колонии строгого режима за попытку изнасиловать 17-летнюю девушку в подъезде многоквартирного дома в микрорайоне КСК.

Инцидент произошел летом 2025 года, преступника спугнул сосед. Уголовное дело расследовали по нескольким статьям — кроме насильственных действий сексуального характера, была кража и дважды самовольное оставление воинской части.

За попытку изнасилования суд приговорил к 10 годам лишения свободы, за остальные эпизоды к сроку добавили еще 2 года.

Кроме того, военный выплатит потерпевшей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ему также на 10 лет запретили заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью.

Безусловно, такие «кадры» не должны вести занятия в школах. Как говорил Глеб Жеглов из известного кинофильма «Место встречи изменить нельзя»: вор должен сидеть в тюрьме.