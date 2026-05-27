27.05.2026

Монголы берутся за ножи

Первый национальный чемпионат Монголии по спортивному метанию ножей стартует в конце мая
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Первый чемпионат Монголии по спортивному метанию ножа пройдет в спортивном центре «Наран» с 29 по 31 мая (6+). Как сообщает портал «Монцамэ», соревнования состоятся в пяти категориях – среди мужчин и женщин, а также юниоров и параспортсменов. Турнир направлен на популяризацию этого вида спорта в стране, привлечение детей и молодёжи, а также выявление спортсменов, которые будут представлять страну на континентальном и мировом уровнях.

Монгольские спортсмены-метатели ножей уже завоевали в общей сложности 56 медалей на международных соревнованиях. В частности, они выиграли 9 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых медалей на чемпионатах мира, 1 золотую и 1 бронзовую – на Кубке мира, 3 золотые, 3 серебряные и 7 бронзовых на чемпионатах Азии, а также 3 серебряные и 6 бронзовых на Всемирных играх по рукопашному бою.

Стоит отметить, что в прошлом году в Монголии уже проходил чемпионат мира по спортивному метанию ножей.

