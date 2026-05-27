Общество 27.05.2026 в 10:50

Жителям Бурятии напомнили о запрете на ловлю рыбы в нерестовый период

Так, один пойманный омуль обойдется нарушителям в 7 280 руб.
Текст: Карина Перова
Жителям Бурятии напоминают о запрете на ловлю рыбы в нерестовый период. В администрации Северо-Байкальского района подчеркнули, что промысел запрещен в следующие периоды:

  • на Байкале – с 20 августа по 15 ноября;

  • на заливе Ангарский сор и реке Верхняя Ангара – с 10 сентября по 15 ноября;

  • на реке Кичера – с 20 сентября по 15 ноября, включая притоки и протоки.

«За рыболовство в запретный период и в запретном месте предусмотрена ответственность (статья 8.37 КоАП РФ, статья 256 УК РФ) с конфискацией судна и орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов», - отметили специалисты.

Также к браконьерам предъявляются исковые требования за нанесенный ущерб водным биоресурсам. За омуль в нерестовый период такса для исчисления ущерба составляет 7 280 руб. за один экземпляр.

