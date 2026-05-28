Как проверить интернет-магазин и не попасть на мошенников

«Хочу заказать телефон через интернет — так выходит дешевле, чем в местных магазинах. Но боюсь нарваться на мошенников. Как проверить продавца?» Андрей, г. Улан-Удэ.

Привлекательные цены, яркая реклама и хвалебные отзывы с пятью звездами не всегда гарантируют честность. Специалисты УБК МВД советуют обращать внимание на несколько ключевых моментов.

Дата регистрации сайта. Через бесплатные сервисы WHOIS проверьте, когда появился домен. Если сайту всего несколько недель или месяцев — это тревожный сигнал. Надежные магазины работают не первый год. В соцсетях тоже посмотрите, как давно ведётся страница и есть ли живые комментарии.

Реквизиты продавца. Легальный бизнес всегда указывает полное название, ИНН, ОГРН и юридический адрес. Не ленитесь ввести эти данные в сервис ФНС «Прозрачный бизнес» — там видно, действует ли компания, не находится ли в стадии ликвидации и не является ли «однодневкой». Если данных на сайте нет, лучше отказаться от покупки.

Отзывы на независимых площадках. Ищите упоминания о магазине на «Яндекс.Картах», в 2ГИС, на форумах. Если все отзывы исключительно хвалебные, они могут быть фейковыми. Негативные и средние оценки — хороший знак: значит, магазин реально отправляет заказы, пусть и не всем идеально.

Способы оплаты. Надежные магазины предлагают оплату при получении (наложенный платеж) или через защищенные системы. Никогда не переводите предоплату на карту физического лица — это классическая уловка мошенников. При оплате онлайн убедитесь, что в адресной строке есть замочек и адрес начинается с https://.

Фотографии товара. Загрузите снимки в поиск по картинкам в браузере. Если они взяты с чужих сайтов, это повод насторожиться.

Общение до оплаты и возможность самовывоза. Настоящие продавцы охотно уточняют детали заказа и отвечают на вопросы. Мошенники торопят с переводом денег и избегают подробностей. Если вам отказываются назвать адрес магазина или говорят, что заказ нельзя забрать лично, — это очень тревожный сигнал.

Обращайтесь к здравому смыслу: если предложение кажется слишком выгодным, чтобы быть правдой, скорее всего, это ловушка. Следуя этим нехитрым советам, вы сможете отличить честный магазин от мошеннического.

Фото: Номер один