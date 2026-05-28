Общество 28.05.2026 в 09:44
Лето на природе начинается с уважения к ней
В Минприроды Бурятии напомнили о правилах отдыха на природе
Текст: Карина Перова
В это теплое время природа раскрывается во всей своей красе. Мы едем на пикники к озёрам, отправляемся в походы и просто наслаждаемся теплом. Но с ростом числа отдыхающих растёт и нагрузка на хрупкие экосистемы.
Лето не даёт нам права относиться к природе как к бесплатному аттракциону. Каждый из нас несёт ответственность за то, что останется после нашего отдыха.
В Минприроды Бурятии в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» напомнили о простых правилах, которые должен соблюдать каждый. Подробнее – в карточках.
Тегиминприроды правила нацпроект