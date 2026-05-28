В Бурятии школьница на квадроцикле попала в ДТП, а следом и в больницу

Вчера днём, 27 мая, в селе Зырянск Прибайкальского района 13-летняя девочка устроила ДТП, управляя квадроциклом. Она не справилась с управлением, вследствие чего сильно пострадала ее подружка.

Как сообщили в ГАИ республики, квадроцикл съехал с дороги и врезался в палисадник жилого дома.

В результате аварии несовершеннолетняя водитель получила лишь небольшие ушибы, и после осмотра врачами была отпущена домой. А вот состояние её подруги, которая сидела позади – тяжелее. 15-летняя девушка госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу с серьёзными травмами головы.

По факту произошедшего полицейскими проводится проверка.

