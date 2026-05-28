Происшествия 28.05.2026 в 10:00

В Бурятии школьница на квадроцикле попала в ДТП, а следом и в больницу

Девочки врезались в палисадник жилого дома
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии школьница на квадроцикле попала в ДТП, а следом и в больницу

Вчера днём, 27 мая, в селе Зырянск Прибайкальского района 13-летняя девочка устроила ДТП, управляя квадроциклом. Она не справилась с управлением, вследствие чего сильно пострадала ее подружка.

Как сообщили в ГАИ республики, квадроцикл съехал с дороги и врезался в палисадник жилого дома.

В результате аварии несовершеннолетняя водитель получила лишь небольшие ушибы, и после осмотра врачами была отпущена домой. А вот состояние её подруги, которая сидела позади – тяжелее. 15-летняя девушка госпитализирована в Детскую республиканскую клиническую больницу с серьёзными травмами головы.

По факту произошедшего полицейскими проводится проверка.

Фото: ГАИ РБ

Теги
дтп

Все новости

В Бурятии подвели итоги учебного года в энергоклассе и энергокружке
28.05.2026 в 10:33
«Времени учиться не было»: в Бурятии водитель поплатился за липовые права
28.05.2026 в 10:25
Жителям Бурятии рассказали, как спастись при обстреле и атаке дронов
28.05.2026 в 10:24
ГАИ Бурятии предупредила о массовых проверках водителей
28.05.2026 в 10:10
В Бурятии школьница на квадроцикле попала в ДТП, а следом и в больницу
28.05.2026 в 10:00
В Бурятии парень спилил лес на четверть миллиона и стал фигурантом дела
28.05.2026 в 09:46
Лето на природе начинается с уважения к ней
28.05.2026 в 09:44
Боец из Бурятии стал первым в новейшей истории полным кавалером Георгиевского креста
28.05.2026 в 09:17
Как проверить интернет-магазин и не попасть на мошенников
28.05.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 28 мая 2026 года
28.05.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
Гражданин Монголии спрятал под крышей авто 2540 пачек сигарет
За попытку провезти контрабанду у него отобрали автомобиль и назначили штраф в 300 тысяч рублей
27.05.2026 в 18:00
В Улан-Удэ пять человек осудили за «хусаевские» школы
Фигуранты отделались условными сроками либо вовсе избежали наказания
27.05.2026 в 17:07
В Улан-Удэ «Городские маршруты» заплатят больше миллиона за разбитый «Лексус»
Автобус протаранил новую иномарку за 2,5 миллиона, которую не успели поставить на учёт
27.05.2026 в 15:00
В Бурятии мотоциклист без прав получил тяжелые травмы головы
Молодой человек был без шлема
27.05.2026 в 10:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru