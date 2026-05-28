Боец из Бурятии стал первым в новейшей истории полным кавалером Георгиевского креста

Уроженец Бурятии, командир разведвзвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады, сержант Николай Куменов стал первым в современной России полным кавалером Георгиевского креста. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

21 мая президент России Владимир Путин наградил Николая Куменова и еще одного участника СВО Евгения Рочева Георгиевским крестом I степени.

Уроженец Кяхтинского района ушел добровольцем на СВО летом 2022 года, заключив краткосрочный контракт на полгода, который впоследствии продлил на пять лет. Он был награжден Георгиевскими крестами IV, III и II степеней за штурмы опорников, взятие пленных и отражение атак.

«Огромная гордость за нашего простого парня, который ушел добровольцем на СВО в 2022 году. Поздравляем от всей души!», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Георгиевский крест – знак отличия высшей военной госнаграды России, ордена Святого Георгия. Он предусмотрен для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов за подвиги и отличия в боях, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства.