Общество 28.05.2026 в 09:17

Боец из Бурятии стал первым в новейшей истории полным кавалером Георгиевского креста

Награды удостоен Николай Куменов
Текст: Карина Перова
Фото: kremlin.ru

Уроженец Бурятии, командир разведвзвода мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады, сержант Николай Куменов стал первым в современной России полным кавалером Георгиевского креста. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

21 мая президент России Владимир Путин наградил Николая Куменова и еще одного участника СВО Евгения Рочева Георгиевским крестом I степени.

Уроженец Кяхтинского района ушел добровольцем на СВО летом 2022 года, заключив краткосрочный контракт на полгода, который впоследствии продлил на пять лет. Он был награжден Георгиевскими крестами IV, III и II степеней за штурмы опорников, взятие пленных и отражение атак.

«Огромная гордость за нашего простого парня, который ушел добровольцем на СВО в 2022 году. Поздравляем от всей души!», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Георгиевский крест – знак отличия высшей военной госнаграды России, ордена Святого Георгия. Он предусмотрен для награждения солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов за подвиги и отличия в боях, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
