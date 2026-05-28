Общество 28.05.2026 в 10:10

ГАИ Бурятии предупредила о массовых проверках водителей

Особое внимание уделят бесправным автомобилистам и мотоциклистам
Текст: Елена Кокорина
Госавтоинспекция Бурятии предупредила о проведении 29 мая массовых проверок водителей в Октябрьском районе Улан-Удэ. На улицах города будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.

Основной целью рейда является пресечение грубых нарушений ПДД. Особое внимание уделят автомобилистам без водительских удостоверений, а также нарушениям со стороны мотоциклистов, подчеркнули в полиции.

- Контроль за дорожной обстановкой ведётся постоянно. Только за прошедшие сутки на территории республики было выявлено свыше 350 нарушений ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от права управления 23 водителя, которые находились за рулём с признаками алкогольного опьянения. Кроме того, на дорогах Бурятии зарегистрировано 36 аварий, включая ДТП, в которых пострадали люди, - отметили в ГАИ региона.

