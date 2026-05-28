«Времени учиться не было»: в Бурятии водитель поплатился за липовые права

Житель Иволгинского района Бурятии предстал перед судом за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения.

Мужчина купил липовые права в январе 2023 года через Интернет у незнакомца. В феврале 2026 года, когда он ехал на машине в Улан-Удэ, его остановили сотрудники ГИБДД. При проверке документов водитель предъявил ненастоящее удостоверение.

«Времени сдавать экзамен и учиться не было, решил купить водительское удостоверение», – заявил мужчина в ходе расследования уголовного дела.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре республики.