Общество 28.05.2026 в 10:24

Жителям Бурятии рассказали, как спастись при обстреле и атаке дронов

Главные правила по выживанию опубликовали в региональном ГО ЧС
Текст: Елена Кокорина
В условиях угрозы обстрела или атаки с воздуха важно знать, как правильно действовать для спасения своей жизни. Если вы находитесь в здании и услышали сирену или взрывы, необходимо действовать быстро и без паники. Вот основной алгоритм действий, который опубликовали сегодня в ГО ЧС по Республике Бурятия.

- Немедленно направляйтесь в подвал или паркинг. Это самые безопасные места, так как они расположены ниже уровня земли и обеспечивают наилучшую защиту от обломков и взрывной волны. Если спуститься вниз невозможно, ваша цель — комната с прочными несущими (капитальными) стенами. Такая конструкция способна выдержать сильные нагрузки. Держитесь подальше от коридоров и внешних стен, - сообщили в ведомстве.

Оказавшись в комнате с капитальными стенами, сядьте на пол и прижмитесь спиной к этой стене. Держитесь как можно дальше от окон, так как стекло при ударной волне разлетается на смертоносные осколки. Как правило, ванная комната является самым защищённым помещением благодаря отсутствию окон и усиленным стенам. В критической ситуации это место может спасти вам жизнь, подчеркнули в ГО ЧС.

Фото: Го ЧС по РБ

 

