В Бурятии парень спилил лес на четверть миллиона и стал фигурантом дела

19-летний житель Бурятии стал фигурантом уголовного дела за самовольный сруб нескольких сосен в лесном массиве Заиграевского района. Парень хотел бесплатно заготовить себе дров для отопления печи, но попался лесной охране.

Шум от пилы всего в двух километрах села района услышали сотрудники лесной охраны во время патрулирования. При их появлении парень все бросил и скрылся в лесу. Выяснилось, что он спилил 8 кубических метров сосны, а ущерб, причинённый лесному фонду, составил свыше 205 тысяч рублей. На место происшествия приехала полиция и вскоре установила личность беглеца. Им оказался 19-летний неработающий местный житель, ранее не судимый.

- В ходе разговора со следователем молодой человек признался, что в его доме печное отопление, поэтому он решил бесплатно заготовить дрова для личного пользования. Он планировал вернуться в лесной массив чуть позже, чтобы вывезти всю древесину на автомобиле. С места происшествия изъяты бензопила, канистра с горюче-смазочными материалами и инструменты. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В дежурную часть ОМВД России по Заиграевскому району обратилась. Женщина сообщила, что в лесном массиве Заиграевского сельского участкового лесничества, , обнаружена незаконная рубка сырорастущих деревьев.

