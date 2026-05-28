В Бурятии подвели итоги учебного года в энергоклассе и энергокружке

В столице Бурятии уже два года реализуются образовательные проекты Группы компаний «Россети». На базе школ работают специализированные энергоклассы и энергокружки для старшеклассников, которые в будущем планируют стать энергетиками.В сборном энергоклассе занимались ученики из 17-й, 19-й и 49-й школ Улан-Удэ. Каждую субботу ребята занимались с преподавателями Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГТУ). Занятия по математике, а также углубленное изучение физики или информатики на выбор проводилось за счет «Россети Сибирь».В качестве дополнительного образования в Бурятии работал специализированный энергокружок на базе школы № 56 в Улан-Удэ. В 2025 - 2026 учебном году в энергокружке занимались 38 школьников из 9-х и 11-х классов. Филиал «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» предоставил возможность углубленного изучения физики, а также организовал экскурсии для знакомства с профессией.«Энергокружок даёт ребятам возможность увидеть энергетику не только в учебниках, но и вживую – через встречи со специалистами и погружение в реальную профессиональную среду. Для кого-то из участников это может стать первым шагом к будущей профессии», – прокомментировал начальник управления персоналом филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Лёшин.В течение года школьники посещали энергообъекты филиала «Бурятэнерго», узнавали, как устроена работа отрасли. Ребят познакомили с работой районных электрических сетей (РЭС), показали Центр управления сетями филиала «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго», работу диспетчеров, специалистов по охране труда, рассказали о задачах оперативно-выездных бригад и многих других специалистов, необходимых для нормального функционирования электроэнергетики.«Я очень рад, что мне представилась возможность учиться в энергокружке «Россети Сибирь». Это способ получить дополнительные знания и, я думаю, отличный шанс для школьников. Конечно, очень интересно общаться с людьми, которые каждый день работают над тем, чтобы обеспечить нас светом и теплом. Это бесценный опыт», – отметил слушатель энергокружка Илья Воробьëв.Занятия в энергоклассе и энергокружке позволяют школьникам глубже изучить физику и тщательно подготовиться к поступлению в вузы и ссузы на энергетические направления.