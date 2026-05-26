Общество 26.05.2026 в 15:12
Владимиру Хусаеву выкатили список претензий
От компании известного бизнесмена требуют устранить недоделки в новом доме
Текст: Андрей Константинов
В Арбитражный суд Бурятии поступил иск управляющей компании «Доверие» к ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис». «Управляшка» требует от известной фирмы бизнесмена Владимира Хусаева устранить недостатки, допущенные при строительстве дома.
Речь идет о многоэтажке под номером 1 на улице Максима Концова в Улан-Удэ. Это первый дом, построенный в новом жилом комплексе «Мегаполис». Почти сразу после ввода в эксплуатацию и заселения жильцов он оказался в центре скандалов. Причиной этого стало множество недоделок, обнаруженных в здании.
«Подъезды отремонтированы некачественно, шахта лифта трещит, счетчики не опломбированы. Вызывает нарекания и качество самих строительных работ: есть проблемы с качеством бетона, вентилируемые фасады приходят в негодность. Территория ЖК практически не благоустроена: нет асфальтированных дорог, озеленения, детские площадки не соответствуют проектной документации», - жаловались жильцы осенью 2025 года.
По прошествии зимы выяснилось, что ситуация в доме еще хуже, чем казалось ранее.
«С конца ноября трубы и радиаторы отопления на лестничных площадках дома прорывало несколько раз. В дни аварий заливало весь дом с 16-го по 1-й этаж, ледяная короста сковала дом изнутри толстым слоем. Подвал и сейчас залит водой, а площадка перед ним покрыта льдом. Вершит все это стойкий запах канализации и сырости, из-за воды в подвале и авариях на внутридомовых сетях по причине некачественных материалов и комплектующих», - рассказывали об обстановке в многоэтажке представители ОНФ Бурятии, к которым жители обратились за помощью.
К слову, жаловались жильцы и на работу управляющей компании «Доверие». «Управляшка», наконец, раскачалась и подала иск в суд. В своем заявлении она просит обязать «Мегаполис» выполнить в доме целый ряд работ. В их числе ремонт дверей, внутренних стен, систем отопления с заменой радиаторов на лестничных площадках во всех 4 подъездах на 16 этажах. Также от фирмы Владимира Хусаева требуют уложить напольную плитку на лестничных маршах, привести в порядок трубопроводы ливневой канализации и отвести ливневые воды от подъездов, сделать теплоизоляцию в подвалах и шахтах лифта, обустроить газоны и зеленые насаждения вокруг дома. А еще - произвести пусконаладочные работы автоматической пожарной сигнализации, установки оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и системы внутреннего противопожарного водоснабжения, установить решетки на противопожарных воздушных клапанах и укомплектовать дом пожарными рукавами.
Список получился более чем внушительным. Будет ли устранять «Мегаполис» эти недоделки, даже если проиграет суд, вопрос открытый. Ведь компании уже угрожает банкротство, а достраивать жилой комплекс, вероятно, будет уже другой застройщик.
