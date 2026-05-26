26.05.2026 в 14:29
Мэр Улан-Удэ поздравил выпускников
В школах города прозвучал последний звонок
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков опубликовал пост в своем канале в «МАКСе», в котором поздравил выпускников, учителей и родителей с окончанием школы.
«Дорогие выпускники, учителя и родители! Сегодня в наших школах прозвучал последний звонок. Для выпускников он – символ завершения важного жизненного этапа, начала нового пути, наполненного открытиями и возможностями. Для учителей – день особенной гордости за успехи своих воспитанников. А для родителей – время светлой радости и лёгкой грусти.
Последний звонок – это не просто школьная традиция, это рубеж, за которым начинается большая, яркая и удивительная жизнь.
Дорогие выпускники, вы стоите на пороге нового мира. Впереди – тысячи дорог, сотни дверей и миллионы шансов. Не бойтесь ошибаться, ведь именно ошибки делают нас мудрее. Не бойтесь мечтать, ведь самые смелые мечты имеют свойство сбываться. Берите с собой всё, чему научила вас школа: дружбу, честность, умение думать и не сдаваться.
Спасибо нашим дорогим учителям! За ваше безграничное терпение, за мудрость, за искру знаний, которую вы зажгли в сердцах ребят. И низкий поклон родителям – за бессонные ночи, за веру в своих детей и за ту невидимую опору, которой вы будете для них всегда.
Ребята, пусть ваша взрослая жизнь будет наполнена смыслом, любовью и знаниями. Я уверен, каждый из вас станет профессионалом своего дела! Улан-Удэ смотрит на вас с гордостью. Учитесь, а мы всегда вас ждем дома. В добрый путь!», - сказано в поздравлении градоначальника.
