Экономика и бизнес 26.05.2026 в 15:01

В Забайкалье молокозавод задушили налогами

После повышения с 1 января налоговой нагрузки, предприятия предпочли закрыться и уволить работников
Текст: Иван Иванов
В Нерчинске Забайкальского края один за другим закрылись молокозавод «Макнер», выпускающий продукцию «Нерчанка», и хлебное предприятие.
Как сообщает портал "CHITA.RU", глава Нерчинского района Сергей Комогорцев подтвердил эту информацию, указав, что причиной стало увеличение налоговой нагрузки. Этот факт вызвал обеспокоенность местных жителей, так как предприятия являлись важными работодателями в городе. Один из жителей Нерчинска отметил, что помимо этих предприятий, под угрозой закрытия находится колбасное производство «Элерон», а хлебопекарное предприятие «Анциферовы» выставлено на продажу. Он выразил недоумение по поводу бездействия властей в предотвращении закрытия бизнесов, которые обеспечивают стабильность и рабочие места. Глава района пояснил, что местные власти не в силах повлиять на ситуацию, поскольку она напрямую связана с налогами, регулируемыми на федеральном уровне.
Информация о закрытии «Элерон» не подтвердилась. Сергей Комогорцев сообщил, что молокозавод «Макнер» действительно прекратил свою деятельность из-за высоких налогов, которые были повышены с 1 января 2026 года. Также одной из причин закрытия он назвал нехватку кадров. На каждом из этих предприятий работали около 30 человек. По словам главы района, закрытие этих заводов является значительной потерей для Нерчинска, а молокозавод имел значение для всего Забайкальского края, поставляя свою продукцию в Читу. Хлебное предприятие работало в основном на местный рынок.
По данным «Контур.Фокус», ООО «Макнер», основанное в 2003 году, по итогам 2025 года показало выручку в 145,8 млн рублей, но при этом зафиксирован убыток в 19,4 млн рублей. ИП Анциферова Людмила Ивановна, занимавшееся производством хлебобулочных и кондитерских изделий в Борзе и Нерчинске, официально прекратило свою деятельность 24 февраля 2026 года.
Фото: нейросеть

