Происшествия 26.05.2026 в 15:26

В моногороде в Бурятии подтопило свыше сотни домов

Прокуратура организовала проверку
Текст: Карина Перова
Фото: прокуратура Бурятии

В Бурятии из-за подъема грунтовых вод подтопило более 100 частных домов в поселке Набережный города Гусиноозерска. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

И.о. гусиноозерского межрайонного прокурора Сергей Афанасьев 27 мая в 11.00 проведет прием пострадавших граждан в здании администрации города (ул. Первомайская, 8).

Теги
подтопление Гусиноозерск

