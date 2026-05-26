В моногороде в Бурятии подтопило свыше сотни домов

В Бурятии из-за подъема грунтовых вод подтопило более 100 частных домов в поселке Набережный города Гусиноозерска. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

И.о. гусиноозерского межрайонного прокурора Сергей Афанасьев 27 мая в 11.00 проведет прием пострадавших граждан в здании администрации города (ул. Первомайская, 8).