Происшествия 26.05.2026 в 15:26
В моногороде в Бурятии подтопило свыше сотни домов
Прокуратура организовала проверку
Текст: Карина Перова
В Бурятии из-за подъема грунтовых вод подтопило более 100 частных домов в поселке Набережный города Гусиноозерска. Прокуратура организовала проверку по данному факту.
Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
И.о. гусиноозерского межрайонного прокурора Сергей Афанасьев 27 мая в 11.00 проведет прием пострадавших граждан в здании администрации города (ул. Первомайская, 8).
