Общество 26.05.2026 в 15:46

Жителя Иркутской области лишили свободы за использование поддельных прав

Ранее автомобилист купил водительское удостоверение через мессенджер
Текст: Иван Иванов
Суд установил, что мужчина 1971 года рождения в апреле 2022 года купил поддельное водительское удостоверение через интернет-мессенджер за 30 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграмм-канале Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области. 

Данное удостоверение он хранил дома четыре года. В январе 2026 года сотрудники ДПС остановили нарушителя. Зная, что права являются поддельными, он предъявил их сотруднику для подтверждения права управления транспортным средством.

Вину подсудимый признал и раскаялся. С учетом всех обстоятельств дела, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 4 месяца с установлением ограничений и возложением обязанностей. Приговор суда вступил в законную силу.

Фото: нейросеть

