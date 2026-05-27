Зурхай на среду, 27 мая

11-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения лошадей, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, заниматься делами, связанными с государством (возведение на должность, принятие закона и т. д.), совершать омовение, строить город, дом, печь, мандалу, сад, дорогу, вскрывать землю, отдавать долг, вступать в союз, даровать имя.

Неблагоприятно: для людей года Лошади и Змеи; торговли, празднования, приглашения гостей, начала важных дел, прижиганий и кровопусканий, заключения договора с друзьями, укрощения скота.

Стрижка волос: к проницательности ума и приумножению мудрости.

Дорога: неблагоприятно для отправления в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления ничего плохого.

