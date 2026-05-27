Общество 27.05.2026 в 14:00

Ветеран из Улан-Удэ за 10 тысяч рублей сдал мошенникам свои банковские карты

За свою «доброту» мужчина получил два года условно и штраф 100 тысяч рублей
Текст: Станислав Сергеев
Ветеран боевых действий из Улан-Удэ открыл расчётные счета в банке и передал к ним доступ посторонним лицам за денежное вознаграждение. Мужчина оформил кредитные карты на физическое лицо и как индивидуальный предприниматель, получил логины, пароли и сим-карту. Сам бизнесом не занимался, а просто продал доступ к счетам. Суд признал его виновным в неправомерном обороте средств платежей и приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу 100 тысяч рублей. Свою вину он признал лишь частично.

В 2023 году знакомые предложили мужчине заработать: за вознаграждение нужно было открыть счета в банке и передать им доступ. Заявитель согласился на 10 тысяч рублей. Он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, открыл два расчётных счёта, получил банковские карты, сим-карту, логин и пароль для входа в систему дистанционного обслуживания. В банке его предупреждали - передавать эти данные третьим лицам строжайше запрещено. Но он передал их незнакомцам.

Сам он не собирался вести бизнес и не использовал счета. Однако по его документам банк оформил электронные средства платежа. Вскоре по счетам начались операции: деньги поступали от юридических лиц и тут же снимались или переводились физическим лицам. Сам мужчина, по его словам, за этими транзакциями не следил и не знал, откуда берутся деньги.

В суде обвиняемый вину не признал. Защита настаивала, что он не знал о незаконных целях покупателей. Думал, что счета нужны для оптимизации налогов или обналичивания криптовалюты. Сторона защиты также ссылалась на то, что уголовная ответственность за передачу доступа к счетам без фактического их использования в преступных целях была введена только летом 2025 года, и на момент действий обвиняемого (осень 2023 года) закон был мягче. Адвокат также указал, что знакомые, которые попросили открыть счета, тоже привлечены по этой статье.

Суд отклонил эти доводы. Мужчина подписал договоры с банком, где было прямо указано, что доступ к дистанционному обслуживанию - персональный и передавать его нельзя. Он знал, что счета будут использоваться не им, а третьими лицами. Фактически он предоставил неизвестным возможность проводить финансовые операции анонимно, в обход системы идентификации. То есть своими действиями помог обойти закон.

Суд назначил наказание - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штраф 100 тысяч рублей. При вынесении приговора учли, что обвиняемый - ветеран боевых действий, имеет награды, положительные характеристики, молод. Частичное признание вины также сочли смягчающим обстоятельством. Судьбу товарищей, которые также проходят по этому делу, решили отдельно.

Апелляция оставила приговор без изменений. Верховный суд Бурятии разъяснил, что переданные банковские карты и доступы к счетам считаются поддельными документами, потому что содержат ложные сведения о том, кто ими пользуется. А сам факт того, что более строгая статья появилась позже, не имеет значения: в 2023 году эти действия уже были преступлением по другой части - приобретение и сбыт поддельных электронных средств платежа. В апелляции отказано. Приговор вступил в силу.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
