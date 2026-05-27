Выставка брендов порадовала разнообразием

Настоящей звездой экспозиции стал Жигжит Баясхаланов
Текст: Петр Санжиев
Фото: «Номер один»
Интересной частью Международного форума креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу» стала большая выставка брендов, развернутая в здании ТРЦ «Пионер-2».

Она порадовала большим разнообразием изделий и высоким уровнем мастерства дальневосточных умельцев. Глава Бурятии Алексей Цыденов, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева и российский режиссер Федор Бондарчук обошли экспозиции, поговорили с посланцами регионов. Последние рассказали о творческом потенциале своих мест, о достигнутых результатах.

«Для нас ценно, что на выставке брендов представлены все регионы Дальнего Востока», - отметила Эльвира Нургалиева. Она подчеркнула, что сейчас искусство Дальнего Востока использует все технологии, которые есть в настоящее время, но также использует и все культурные пласты, которыми богат Дальний Восток.  Она выделила тонкий вкус и глубокую историю, которые отражаются во многих представленных работах.

«Я в первую очередь обратил внимание на наш павильон. На то, что представлено нашими художниками, скульпторами, предприятиями из сферы легкой промышленности, производителями сувенирной продукции, теми, кто работает в сфере народных художественных промыслов», - отметил Алексей Цыденов, сказав, что не может выделить кого-то отдельно.

Глава также сказал, что его радует количество участников выставки брендов из Бурятии.

«Таких в республике много. Все больше людей вовлекается, больше новых бизнесов возникает», - констатировал он.

Настоящей звездой экспозиции Забайкальского края стал Жигжит Баясхаланов. Он известный скульптор и оружейник. «Здесь я представил коллекцию оружия», - пояснил он высоким гостям. Времени было немного, поэтому мастер подробно рассказал только о некоторых из своих работ. Среди них был клинок, посвященный защитникам Отечества. Его оружейник сделал из многослойной стали (три слоя разной стали).

Участники из Чукотского автономного округа порадовали необычными для Бурятии изделиями косторезной мастерской, которой в этом году исполняется 95 лет, показали чукотский мяч и другие изделия ручной работы, сделанные по традиционным канонам. 

«О том, что в Улан-Удэ состоится форум, было, наверное, известно на Дальнем Востоке всем, кто развивает креативные индустрии. Мы бережно сохраняем традиции, передаем их подрастающему поколению. У нас дети и косторезному искусству учатся, и шьют традиционные мячи, дизайнеры шьют одежду с использованием традиционных мотивов, элементов и т. д. Наследие живет», - поделились представители Чукотки.

Посланцы Еврейской автономной области (единственной в Росси автономной области) отметили, что у них сегодня евреев не так много, но эту тему тоже используют в креативных индустриях ЕАО. Каждая делегация старалась интереснее рассказать о своем регионе. Магаданцы отметили, что самая вкусная и ароматная ягода – это княженика, дикая ягода, растущая в Магаданской области. Артем Ковалев из Магаданского областного краеведческого музея вспомнил, как хотел попасть на первый форум, потом на второй и вот на третий попал, чему очень рад. Одной из креативных вещей, представленных магаданцами, было худи с рисунками местных детей о своем регионе.

Мероприятия, подобные прошедшему форуму, являются отличной возможностью заявить о себе, привлечь туристов, установить новые контакты, оценить идеи и опыт коллег.
