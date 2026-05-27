Лучший способ бросить — не начинать

«Подумаешь, попробую разок, ничего же не случится» — знакомо? Именно так начинаются 90% зависимостей. Но статистика жесткая: если начать курить с 15 лет, риск рака вырастает в пять раз, а продолжительность жизни сокращается при этом на 20–25 лет. Поэтому главный совет врачей: важно не начать курить!Кажется, что одна затяжка ничего не решает. Но никотин сразу же начинает действовать на никотиновые рецепторы в мозге. Клетки возбуждаются, делятся чаще, рецепторы размножаются — и требуют новую дозу никотина. Так с первой сигареты запускается механизм зависимости. Никотин и другие токсические вдыхаемые вещества повреждают структуру ДНК. Все это приводит к тому, что деление и рост ткани приобретают патологическую форму. Поэтому у курильщиков чаще обнаруживаются злокачественные новообразования.В табачном дыме — более 4000 ядовитых веществ. Из них 200 максимально токсичны для человека. Так, с табачным дымом курильщик вдыхает угарный газ, свинец, мышьяк, цианид, формальдегид, полоний, цезий, синильную кислоту и т. д.Чаще всего курение влияет на бронхолегочную систему. Курильщиков поражает хронический бронхит и эмфизема легких. В зону риска попадает и сердечно-­сосудистая система.За счет радиоактивных веществ в сигаретном дыму, которые оседают в легких на многие годы, курение оказывает облучающее воздействие на человека. Выкуривая пачку в день, за год вы получаете дозу облучения как от 200 рентгеновских снимков. ДНК разрушается, сосуды повреждаются, происходят изменения в составе крови.Последствия курения проявляются уже через 1–3 года: ухудшается память и внимание, портится кожа, волосы тускнеют и лезут, зубы желтеют и крошатся, зрение падает. По данным ВОЗ, ежегодно от последствий потребления табака умирает более 8 млн человек.Идею «курить круто» нам внушают с экранов: герои в кино с сигаретой, «успешные» блогеры с вейпом, реклама (скрытая), даже родители или родственники иногда. Добавьте страх быть «белой вороной» среди друзей. И мозг решает: «начну — стану взрослее/круче/своим». Так было в течение долгих лет. И только в последние годы мода на курение сигарет стала уходить, но пришла новая — курение вейпов и электронных сигарет.«Я не буду курить сигареты, лучше вейп» — главное заблуждение современности. В 95% случаев в жидкостях для вейпов есть никотин, а значит, зависимость будет та же. Но даже без никотина вейп вреден.В составе любых жидкостей для электронных сигарет присутствуют потенциально опасные для здоровья вещества, которые вместе с паром попадают в легкие. Прежде всего это соединения, которые образуются при нагревании пропиленгликоля и глицерина: формальдегид, ацетальдегид, акролеин и глиоксаль. Первый из них — канцероген, второй — потенциальный канцероген. Акролеин раздражает дыхательные пути, а глиоксаль обладает мутагенными свойствами. Хоть и в испарениях электронных устройств этих веществ меньше, чем в табачном дыме, но этого все равно достаточно, чтобы нанести вред организму.Еще одна опасность в составе жидкости для вейпа — загустители. Именно они стали причиной нового заболевания EVALI — оно похоже на тяжелую пневмонию.1. Не берите в руки ни сигарету, ни вейп, ни электронку. Даже попробовать один раз. Это начало большого пути вниз. Вы сильнее, чем мода и чужое мнение. Не начинайте — и вам не придется бросать.2. Скажите «нет» давлению компании. Если друзья смеются или давят — это не друзья. Настоящий друг не будет ломать вам жизнь. Найдите тех, кто вас поддержит и разделит с вами полезные увлечения.3. Найдите здоровый кайф. Спорт, танцы, рисование, музыка, учеба с отличными результатами — все это дает дофамин. И он не убивает вас, а наоборот, делает сильнее, умнее, красивее.Если вы уже начали, то еще не поздно остановить. Чем раньше вы бросите, тем больше шансов, что организм восстановится. Уже через неделю без никотина легкие начинают очищаться. Через месяц уходит одышка. Через год риск заболеваний снижается в два раза.Не бойтесь просить поддержки. Расскажите близким о своем решении. Обратитесь к специалистам: врачу­-наркологу или психологу. Групповая или индивидуальная терапия значительно повышают шансы на успех. Для тех, кто решил отказаться от курения, доступна бесплатная помощь в кабинете по отказу от курения в Центре здоровья. Специалисты помогут вам подобрать индивидуальный план отказа от курения. Для записи и дополнительной информации звоните по телефону 377–300.Откажитесь от всех вредных привычек. Пришло время следовать новой моде — вести здоровую и активную жизнь!