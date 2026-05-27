Общество 27.05.2026 в 14:00

В Улан-Удэ осудили зэка за участие в деятельности экстремистской организации

Он занимался пропагандой в исправительной колонии
Текст: Карина Перова
В Октябрьском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор в отношении 48-летнего мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии. Его признали виновным в участии в деятельности экстремистской организации.

С мая 2020 года по ноябрь 2025 года мужчина в ходе общения с другими заключенными совершал действия, направленные на поддержание деятельности указанной организации в исправительном учреждении.

За это ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 2 месяца с отбыванием с исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 6 месяцев. Однако зэк с приговором не согласился, заявив о своей невиновности, и пытался оспорить его в апелляционном порядке.

«Верховный суд Республики Бурятия, рассмотрев апелляционную жалобу с учетом мнения прокурора, отклонил её и оставил судебное решение без изменения. Приговор вступил в законную силу», - прокомментировали в прокуратуре Бурятии.

