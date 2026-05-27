Улан-Удэ приведут в порядок накануне фестивалей

В преддверии крупных летних мероприятий, включая День города, фестиваль «Алтаргана», «Балет на Байкале» и «Голос кочевников» в Улан-Удэ усилят работы по благоустройству.Мэр Игорь Шутенков на планерном совещании поручил руководителям Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов провести комплексную ревизию территорий. И провести работы по ликвидации сухостоя, ремонту и замене сломанных ограждений, а также сносу аварийных и неэстетичных построек. Особое внимание уделить участкам, где муниципальные земли граничат с федеральной трассой.– Стоит сухостой по той же трассе. Может, это не муниципальная земля, а автодорога российская. Но всё равно надо принимать решение и убирать сухостой. С жителями поговорить, чтобы около своих дворов всё сделали. У нас гостей будет много, да и самим будет приятно, когда чисто, — подчеркнул Игорь Шутенков.Также мэр поставил главам городских районов задачу проработать совместно с сельскими администрациями Прибайкальского, Иволгинского, Заиграевского и Тарбагатайского районов вопрос содержания в надлежащем виде пограничных улиц и въездов в Улан-Удэ.