Общество 27.05.2026 в 14:13
Уроки байкальского твистера и черви-старатели
В РЖД лицее прошло масштабное выездное занятие, приуроченное к Международному дню биологического разнообразия
Текст: Наталия Грюнвальд
Обычные школьные коридоры на один день превратились в шумные интерактивные лаборатории. Пока за окном набирала силу сибирская весна, более 150 юных исследователей азартно спасали виртуальные леса от огня, оценивали экологические риски на «Байкальском твистере» и знакомились с подземными тружениками, перерабатывающими органику в плодородный гумус. Именно так, через игру и живое прикосновение к науке, сегодня выглядит реализация национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Республике Бурятия.
22 мая мировая общественность отмечает Международный день биологического разнообразия. Для взрослых это повод для научных конференций, для детей - возможность наглядно понять, что экосистема не абстрактное понятие из учебника, а сложный механизм, где каждое насекомое, растение и водоем играют свою незаменимую роль. Формировать эту культуру бережного отношения к окружающей среде с самого раннего возраста - стратегическая задача, которую Минприроды Бурятии решает системно, делая ставку на максимальную вовлеченность.
Программа выездного экоинтенсива, который проводит Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия для учащихся РЖД лицея № 10, получилась насыщенной и технологичной. Забыв про скучные лекции, ребята разбились на команды и отправились по локациям, каждая из которых давала прикладные знания.
На площадке «Выйти из огня» психологический эффект присутствия был важнее теории. Школьников не просто учили правилам поведения при лесных пожарах, их ставили в условия необходимости быстрого принятия решений. Как объясняли инструкторы, дети запоминали алгоритм тушения и эвакуации буквально на уровне рефлексов, что особенно актуально в пожароопасный период.
Не меньший ажиотаж вызвала станция «Сортируй». Здесь развенчивался миф о том, что раздельный сбор мусора - это сложно. Ребята на скорость раскладывали имитаторы бытовых отходов по фракциям, попутно выясняя, что одна выброшенная в нужный контейнер пластиковая бутылка может стать частью новой футболки или скамейки.
Настоящим открытием для многих стала работа с цифровой лабораторией «Релеон». Одно дело - смотреть на природу невооруженным глазом и совсем другое - через линзы современных приборов экологического мониторинга. Школьникам показали, как специалисты замеряют pH почвы, анализируют пробы воды и оценивают состояние воздуха. Это превратило абстрактные загрязнения в конкретные цифры на датчиках.
Самым эмоционально ярким моментом традиционно стал контактный зооуголок. Возможность не просто увидеть, но и дотронуться до животных (под строгим контролем специалистов) срабатывает безотказно. Ребята замирали у вольеров, узнавая о повадках питомцев и особенностях ухода за ними. Но не меньший интерес вызвала и вермиферма - специальная установка с червями-старателями. Детям наглядно продемонстрировали, как обычные органические отходы превращаются этими «подземными агрономами» в биогумус - полезнейшее удобрение, которое гораздо безопаснее химии.
Тему уникальной природы родного края раскрыли через игру «Байкальский твистер». Вместо классических цветных кругов на поле были размещены изображения местных эндемиков - от байкальской нерпы до рачка-эпишуры. Растягиваясь в замысловатых позах, чтобы дотянуться до байкальского омуля или голомянки, дети невольно запоминали названия и внешний вид уникальных видов, встречающихся только в акватории священного озера.
Ботанический практикум «Вершки и корешки» добавил образовательной глубины: школьники, словно опытные агрономы, учились соединять подземные и надземные части растений, находя ошибки в ботанических пазлах. А игра «Экокрестики» и площадка «Азбука ловкости» проверили, насколько слаженно новые знания помогают работать в команде, оттачивая координацию и скорость реакции.
- Экологическое просвещение детей и молодежи - важная часть работы по сохранению природы. Именно через такие мероприятия формируется ответственное отношение к окружающей среде, понимание ценности биоразнообразия и желание беречь родную природу, - прокомментировали итоги экоинтенсива в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия. - Сегодня особенно важно, чтобы подрастающее поколение не только получало знания, но и училось применять их на практике. Мы рады видеть искренний интерес ребят к экологическим инициативам и уверены, что именно за ними - экологически ответственное будущее нашей республики.
Организаторам удалось главное: показать, что экология - это не просто субботники и запреты, а передовая наука, технологичные стартапы и увлекательный квест, проходящий прямо у порога дома. И, судя по горящим глазам участников, будущее байкальской природы действительно находится в надежных руках.
