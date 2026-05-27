Уроки байкальского твистера и черви-старатели

Обычные школьные коридоры на один день превратились в шумные интерактивные лаборатории. Пока за окном набирала силу сибирская весна, более 150 юных исследователей азартно спасали виртуальные леса от огня, оценивали экологические риски на «Байкальском твистере» и знакомились с подземными тружениками, перерабатывающими органику в плодородный гумус. Именно так, через игру и живое прикосновение к науке, сегодня выглядит реализация национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Республике Бурятия.22 мая мировая общественность отмечает Международный день биологического разнообразия. Для взрослых это повод для научных конференций, для детей - возможность наглядно понять, что экосистема не абстрактное понятие из учебника, а сложный механизм, где каждое насекомое, растение и водоем играют свою незаменимую роль. Формировать эту культуру бережного отношения к окружающей среде с самого раннего возраста - стратегическая задача, которую Минприроды Бурятии решает системно, делая ставку на максимальную вовлеченность.Программа выездного экоинтенсива, который проводит Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия для учащихся РЖД лицея № 10, получилась насыщенной и технологичной. Забыв про скучные лекции, ребята разбились на команды и отправились по локациям, каждая из которых давала прикладные знания.На площадке «Выйти из огня» психологический эффект присутствия был важнее теории. Школьников не просто учили правилам поведения при лесных пожарах, их ставили в условия необходимости быстрого принятия решений. Как объясняли инструкторы, дети запоминали алгоритм тушения и эвакуации буквально на уровне рефлексов, что особенно актуально в пожароопасный период.Не меньший ажиотаж вызвала станция «Сортируй». Здесь развенчивался миф о том, что раздельный сбор мусора - это сложно. Ребята на скорость раскладывали имитаторы бытовых отходов по фракциям, попутно выясняя, что одна выброшенная в нужный контейнер пластиковая бутылка может стать частью новой футболки или скамейки.Настоящим открытием для многих стала работа с цифровой лабораторией «Релеон». Одно дело - смотреть на природу невооруженным глазом и совсем другое - через линзы современных приборов экологического мониторинга. Школьникам показали, как специалисты замеряют pH почвы, анализируют пробы воды и оценивают состояние воздуха. Это превратило абстрактные загрязнения в конкретные цифры на датчиках.Самым эмоционально ярким моментом традиционно стал контактный зооуголок. Возможность не просто увидеть, но и дотронуться до животных (под строгим контролем специалистов) срабатывает безотказно. Ребята замирали у вольеров, узнавая о повадках питомцев и особенностях ухода за ними. Но не меньший интерес вызвала и вермиферма - специальная установка с червями-старателями. Детям наглядно продемонстрировали, как обычные органические отходы превращаются этими «подземными агрономами» в биогумус - полезнейшее удобрение, которое гораздо безопаснее химии.Тему уникальной природы родного края раскрыли через игру «Байкальский твистер». Вместо классических цветных кругов на поле были размещены изображения местных эндемиков - от байкальской нерпы до рачка-эпишуры. Растягиваясь в замысловатых позах, чтобы дотянуться до байкальского омуля или голомянки, дети невольно запоминали названия и внешний вид уникальных видов, встречающихся только в акватории священного озера.Ботанический практикум «Вершки и корешки» добавил образовательной глубины: школьники, словно опытные агрономы, учились соединять подземные и надземные части растений, находя ошибки в ботанических пазлах. А игра «Экокрестики» и площадка «Азбука ловкости» проверили, насколько слаженно новые знания помогают работать в команде, оттачивая координацию и скорость реакции.- Экологическое просвещение детей и молодежи - важная часть работы по сохранению природы. Именно через такие мероприятия формируется ответственное отношение к окружающей среде, понимание ценности биоразнообразия и желание беречь родную природу, - прокомментировали итоги экоинтенсива в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Бурятия. - Сегодня особенно важно, чтобы подрастающее поколение не только получало знания, но и училось применять их на практике. Мы рады видеть искренний интерес ребят к экологическим инициативам и уверены, что именно за ними - экологически ответственное будущее нашей республики.Организаторам удалось главное: показать, что экология - это не просто субботники и запреты, а передовая наука, технологичные стартапы и увлекательный квест, проходящий прямо у порога дома. И, судя по горящим глазам участников, будущее байкальской природы действительно находится в надежных руках.