Бурятия - земля креативных людей

Это лето в Бурятии очень насыщено различными мероприятиями, посвященных творчеству, креативу. Самыми главными из них можно считать Международный форум креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу», Международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2026» и Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников-2026». На прошлой неделе с большим успехом состоялось первое из них.Крупное мероприятие объединило людей, непосредственно занятых креативным бизнесом, представителей органов власти, институтов развития, инвесторов, продюсеров, режиссеров, дизайнеров, музыкантов и экспертов из регионов России. Участие приняли также посланцы стран Азии.Форум прошел под эгидой Минвостокразвития РФ, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, правительства республики. Среди гостей федерального уровня выделим Эльвиру Нургалиеву, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, и Федора Бондарчука, известного российского актера, режиссера и кинопродюсера.Форум работал в самом центре Улан-Удэ – в ТРЦ «Пионер-2». Начался он с красочной церемонии открытия.Символизируя гостеприимство, открытость и безграничные возможности Бурятии, открытие состоялось под открытым небом – на большой уличной площадке перед ТРЦ, где обустроили большую сцену. Пространство также было украшено инсталляциями, фотозонами, где активно фотографировались люди, на бодрящем ветру развевались разноцветные флажки, звучала музыка, здесь же прошел гастрофестиваль «Амтатай». Бросилось в глаза, что было много молодежи.«Добро пожаловать в Бурятию! Добро пожаловать в Улан-Удэ!» - обратился к собравшимся Алексей Цыденов, глава Бурятии. В своем приветствии он сказал, что Бурятия – это земля креативных людей.«Все, что делают люди творческие, неравнодушные - это все про креативную индустрию, креативную экономику. Движемся вперед с креативом, творчеством, радостью», - сказал глава.«Форум креативных индустрий стал одной из ярких площадок по всей России. Мы сегодня не просто дальневосточный форум, мы федеральный значимый форум, который собрал более 40 регионов России и больше десяти стран. Вчера мы были вынуждены закрыть регистрацию – больше 4 тыс. человек хотят попасть на форум, но наши стены их не вмещают. Впервые именно здесь, в Бурятии, будем проводить в рамках форума первый арт-рынок. Приехали десятки продюсеров, десятки платформ, десятки покупателей. Форум становится не просто творческим, но и экономическим, - выступила Эльвира Нургалиева.После того как прозвучали гимны России и Бурятии в живом исполнении хора, присутствовавших на открытии порадовали артисты из известных коллективов «Байкал», «Забава», с интересными композициями выступили Бадма-Ханда Аюшеева, Балдан-Цырен Баттувшин, Евгений Селезнев, Арюн-Гоа и Бурятская цирковая школа, показали модные коллекции Дальнего Востока.В целом программа форума была разделена на пять направлений: финансы, идеи, развитие, вдохновение и практические проекты. Также прошли питчинги, акселераторы, мастер-классы и др.«Для нас креативные индустрии – это, прежде всего, сфера экономики, которая позволяет многим жителям Республики Бурятия начать свой малый бизнес. Форум – это обмен опытом, привлечение дополнительных партнеров, начало новых проектов. Создается возможность зарабатывать. Кино, музыка, мода, производство сувенирной продукции, гастрономия, индустрия гостеприимства... Это все имеет развитие у нас в республике. Этот форум – толчок для нас, чтобы мы двигались быстрее», - сказал Алексей Цыденов, указав, что сейчас 2,8% валового регионального продукта республики формируется за счет креативных индустрий.По словам Эльвиры Нургалиевой, дальневосточный креативный сектор развивается. Она отметила, что стоит задача нарастить к 2030 году его удельную долю в экономике ДФО до 6%. И инфраструктура для этого создается.«Мы создаем пространства для креативных предпринимателей, где они могут реализовывать свои идеи. Есть отдельная Дальневосточная кинопремия, которая учреждена по поручению президента РФ Владимира Путина, она отмечает тех, кто создал лучшие фильмы и добился успеха в прокате», - отметила Нургалиева.Например, в ДФО активно работают филиалы ВГИКа, ГИТИСа и Щукинского училища. Это значит, что качественное «творческое» образование можно получить не покидая ДФО.Федор Бондарчук прилетел в Улан-Удэ за два часа до начала форума и сразу же окунулся в его работу с головой.Как пояснил глава республики, в регионе определено 16 направлений развития креативных индустрий.«Приняли отдельный закон Республики Бурятия, который позволяет поддерживать эти виды деятельности. «Раскачиваем событийные мероприятия, которые являются притягательными», - отметил Алексей Цыденов.Он рассказал о «Байкальской рыбалке», «Балете на Байкале», «Алтаргане», музыкантах Бурятии, театрах Бурятии, фестивале «Голос кочевника», фестивале «Боргойская баранина», развитии сувенирного направления и многом другом. Например, на «Голосе кочевников» в прошлом году побывало 40 тыс. зрителей. «83 млн рублей - выручка только с проданных билетов. Очень хорошее мероприятие, безалкогольное, все прилично и очень душевно», - напомнил глава.Креативная отрасль поддерживается всесторонне.Активно строится современное здание для знаменитого театра «Байкал», скоро получит здание Центр креативных индустрий на почти 14 тыс. квадратных метров, с прицелом на «гастрономическую отрасль» в республике серьезно увеличили количество бюджетных мест в колледжах, техникумах по подготовке поваров (и данные места все заняты учащимися) и т. д. В этом году завершается строительство здания для Национального музея Бурятии. Алексей Цыденов рассказал и о бурятском кино. Возможно, оно пока не стало таким феноменом, как современное якутское кино, но постоянно идет вперед. Есть фильмы, которые вышли в федеральный прокат и показали хорошую выручку.«Мы надеемся, что получится пообщаться нашим кинокомпаниям и уважаемым гостям, найти совместные проекты. Мы готовы поддержать», - выступил глава.В будущем Центре креативных индустрий среди прочего предусмотрен кинопавильон, студия звукозаписи высокого качества. Кстати, оказалось, что Бурятия - единственный регион РФ, где восточная медицина включена в полис ОМС. Развитие в республике креативных индустрий по инфраструктуре, кадрам, разным мероприятиям имеет постоянную поддержку со стороны федеральных органов власти, федерального бюджета. Будучи частью ДФО, Бурятия на себе чувствует федеральный курс на развитие этого макрорегиона, который с момента перестройки потерял заметную часть населения. Форум вновь подтвердил - данный курс не меняется.Среди всех сессий, состоявшихся в рамках форума, большое внимание привлекла сессия «Интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в креативные индустрии». В современных геополитических условиях это особенно актуально. К сожалению, ряды инвалидов все чаще пополняют участники специальной военной операции. Сессия показала: если ветераны СВО чувствуют в себе творческий потенциал, то они тоже могут влиться в креативную сферу.Перед участниками сессии выступил мужчина, родившийся без рук и ног - у него протезы, и он является художником, актером, спортсменом (три раза покорил вершину Килиманджаро), мотивационным тренером. Другая выступившая женщина родилась без левой руки, имеет протез, но занимается фотографией, танцует. Своими примерами они показывают, что нельзя падать духом и приходить в отчаяние. Надо взять судьбу в свои протезы!«Я окончила художественную школу. Когда-то окончила дизайнерский с красным дипломом. Ни дня не работала дизайнером, но это очень помогло стать фотографом. А до этого много лет работала видеографом. Так сложилось, что мой муж попал в аварию, не мог проводить съемку, и я его заменила. Камера была, наверное, килограммов семь. Я справилась и поняла, что это мне интересно. А людям нравился готовый продукт», - поделилась она с залом.Глава Бурятии поблагодарил обоих участников за то, что они являются ярким примером того, что даже с серьезными ограничениями можно многого добиться. После завершения сессии немало людей подходило к этим двум участникам, чтобы сфотографироваться с ними - энергичными, несломленными, креативными.Также в ходе сессии выступила Марина Баранникова из Центра по пошиву адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот Центр заявил о себе даже на международном уровне.Раньше она с единомышленниками занималась пошивом шуб, курток. После начала СВО стали шить амуницию, а затем перешли на одежду для бойцов с протезами, для тех, кто пользуется инвалидными колясками. «Начали шить адаптивную одежду. Мы помогаем не только ветеранам, но и тем, кто попал в похожую ситуацию», - рассказала она.Собравшиеся с большим интересом восприняли все это. А Алексей Цыденов отметил, что креативные направления наиболее подходят для людей с ограничениями по здоровью. Возможно, кто-то на старте сможет реализовать такой вариант, как соцконтракт, по которому человек может получить 350 тыс. рублей для открытия своего дела (в том числе по креативным направлениям).Глава высоко оценил работу Марии Баранниковой и ее сподвижников. «Инклюзивная одежда - пока с этим не столкнешься, так близко не воспринимаешь. Разговариваем с ребятами. Летят в самолете, надо протез поправить. Как? Брюки снимать? Расстегивающаяся гача решает этот вопрос. Есть и другие моменты», - сказал Алексей Цыденов.Форум шел не один день. Несомненно, его итоги придадут новый импульс креативной сфере республики и выльются в новые фильмы, постановки и многое другое. Всем творческих успехов!